Una usuaria de Twitter se volvió viral en las últimas horas luego de abrir un debate al publicar que sabe hacer asados y apuntó contra los hombres que se jactan de llevar a cabo esa tarea.

"Voy a decir algo muy controvertido y me van a saltar a la yugular un montón de personas, pero quiero que esto arda", comienza la publicación.

La usuaria "taniachocolatin", comenzó así su publicación donde obtuvo más de 280 mil visualizaciones y 4 mil "me gusta". Antes de que la critiquen, brindó el paso a paso para llevarlo adelante: "No hay complejidad alguna", aseguró. Sin embargo, muchos le señalaron que puede "saber hacerlo, pero no hacerlo bien".

"Desde que aprendí a hacer asado, me di cuenta de que los hombres le metieron durante muchos años un misticismo absurdo, porque es una pelot**** hacer asado", indicó en el tuit.

Rápidamente continuó: "Es prender un fuego y cuando se hace la braza tirar una carne con sal que a los 40 minutos la das vuelta. Media hora más y está lista", afirmó.

"Encima, es obviamente la única cosa que cocinan en su vida y necesitan que los aplaudan. Aplauso a la nona que te amasa las pastas y si no las saca al dente es un desastre. Y hacer la salsa es otra ciencia. Corten el misticismo de cartón", añadió. Las respuestas llegaron en cuestión de minutos.