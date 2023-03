Es vegetariana, fue a un cumple de 15 y quedó en shock con la cena que le dieron: “Me siento un conejo”

Una joven se hizo viral en las redes sociales luego de contar la experiencia que vivió en una fiesta de quince años.

Todo inició luego de una publicación donde una usuaria relató que le sirvieron una feta de queso con un tomate cortado de entrada en el restaurante del hostel de su hospedaje. Una de las respuestas superó las reacciones y tomó relevancia.

Una chica mostró la ensalada que le sirvieron en un salón de fiestas durante un cumpleaños de 15.

Lo que nunca imaginaron fue que le servirían un plato con solo un poco de zanahoria, lechuga, tomate, rúcula y remolacha. “Me siento un conejo”, expresó indignada la usuaria @LaraNahirArias1 y detalló: “La mamá de la quinceañera avisó que había una vegetariana entre los invitados” e irónicamente sentenció que “los tipos se lucieron”.

Ante la consulta de otro seguidor sobre qué es lo que deberían haberle servido, la joven de nombre de usuario AndaPalláBobo indicó que “por lo menos, un arroz salteado con verduras”. Se supone que se dedican a la gastronomía. ¿Qué esperas vos que te sirvan cuando pagas más de 3 mil mangos por un plato?”, disparó.

“Mínimo preparame algo gourmet si es un evento, menos no esperes nunca. Cómo si hacer algo vegetariano fuese toda una odisea, tenían menos creatividad los del catering…” y “Hay cosas fáciles como una tarta de zapallito o pascualina”, fueron algunas propuestas que recibió en los comentarios.. Mientras que la usuaria concluyó: “Era mejor si me abrían la puerta y me mandaban a pastar”.