Un sodero le escribió a una clienta a las dos de la mañana, la invitó a salir y se volvió viral

En las últimas horas se volvió viral una curiosa situación entre un sodero y una clienta.

La mujer recibió un mensaje a las dos de la mañana y decidió compartir las capturas de pantallas del chat en las redes sociales, donde en minutos recibió miles de respuestas.

La joven contó que el sodero le envió un inesperado mensaje a las 2 de la mañana.

“¿Dónde estás? Ahí te paso a buscar así vamos a Temple”, comenzó escribiéndole de la nada a la chica. Tan solo un minutos después, ella respondió: “Jajajajjaja eh?”.

El hombre que le lleva el agua no dio vueltas y volvió a invitarla a un bar. “Vamos a Temple. ¿Qué te pensaste que te iba a preguntar si querías agua?, replicó con un emoji sonriente.

Pasaron 3 minutos y como no llegaba ninguna respuesta del otro lado, él aclaró que se trataba de un chiste. “Na mentira, te estoy jodiendo. Che, me cambiaron de zona, no te entrego más la birra”, fueron los últimos mensajes que se pueden ver en el posteo que realizó de la joven llamada @Aichulaa.

La publicación tuvo miles de “likes” y de respuestas ante la graciosa situación.