Un hombre se casó con una mujer de trapo y cuenta su historia en redes sociales. Su relación viene bien. Por este motivo, anunció en TikTok, que junto a Natalia, su querida pareja, están a la espera de su tercer hijo.

La situación se dio en Colombia. Tal es la felicidad que ambos tienen por la llegada de “Sammy”, que realizaron un baby shower.

En el video subido a internet, se puede ver al hombre y su pareja con unas remeras que dicen “mamá de Sammy” y “papá de Samy” en la celebración.

Tras el video, que ya supera los 2 millones de reproducciones. Muchos usuarios reaccionaron a la situación.

“Felicidades. Un nuevo miembro para la familia”, escribió un usuario. “¿Un parto natural o una cesárea?”, preguntó otra persona.

Asimismo, un joven sostuvo: “Si alguna vez piensas que la soltería es mala, mira esto”.

Según informó Infobae, el hombre pasó años soltero y luego encontró el amor de la mano de Natalia, su pareja de trapo.

Por otra parte, también hubo burlas por su historia y el hombre respondió. “Si no fuera por las muñecas, estaría más solo que nadie. Con mi Natalia vemos la tele y hablamos de todo. No saben cuánto la amo, he aguantado todo este año con ella”, agregó.