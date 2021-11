Un profesor se disfrazó del dibujo que le había hecho su alumna fallecida y emocionó a todos

Un profesor mexicano emocionó a la red al disfrazarse para halloween del dibujo que le había hecho su alumna fallecida.

La noticia se conoció por redes sociales, y se hizo viral luego de que el hombre compartiera en su cuenta de Facebook una foto del atuendo junto al dibujo que le había regalado la joven, que perdió la vida tiempo atrás.

"Me disfracé de un dibujo que una alumnita tiempo atrás me regaló y por circunstancias de la vida ya no se encuentra aquí", señaló el hombre junto con las dos imágenes que dan cuenta del por qué de su disfraz.

Sandra Mihanovic festejó los 87 años de su mamá, Mónica Cahen D’Anvers, con una divertida foto

En la foto se puede ver cómo Ivan de Luna -así se llama el profesor- diseñó a mano una vestimenta de jugador de baseball en caricatura, con una máscara igual al rostro que le había dibujado su alumna en el regalo que le había hecho antes de fallecer.