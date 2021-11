Una modelo eslovaca sorprendió a internet en las últimas horas, al asegurar que Instagram le borró su cuenta por ser "demasiado hermosa".

En base a los dichos de la mujer, de 25 años y llamada Veronika Rajek, varios usuarios denunciaron su cuenta creyendo que usaba fotos falsas.

"Me llaman extraterrestre, la gente ni siquiera cree que exista", contó en diálogo con Lad Bible.

Y sumó: "Recibo más abuso de las mujeres porque están celosas y piensan que quiero a su novio. Solo las mujeres pueden lastimar a otras mujeres con tanta fuerza".

Posó frente al ataúd de su papá, publicó la foto e Instagram le eliminó la cuenta

Sin embargo, Rajek consideró que no es perfecta, "pero la gente me tiene miedo y no quiere hablar conmigo. Lo tengo peor porque la gente me lo hace más difícil porque soy hermosa".

Respecto a sus fotos, quien fuera Miss Eslovaquia en 2016 aclaró que no hace "ningún ajuste, modelado ni filtro. Utilizo una herramienta para suavizar la piel, pero creo que es normal".