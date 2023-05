Elijah Muhammad tiene 13 años y es el afroamericano más joven de la historia en recibirse de la universidad con un título de informática.

No solo finalizó su carrera universitaria, sino que también tiene realizados muchos cursos: "Tengo 10 certificaciones de IBM a través de Course Zero. Tengo una certificación de TI de Google. Tengo cuatro diplomas de Oklahoma City Community College", dijo el adolescente.

"Realmente no entendí el impacto total de esto hasta que mi padre lo explicó por completo y me dijo: 'Realmente estás haciendo esto. Eres el más joven en hacerlo'", dijo Elijah.

"Actualmente asisto a la Universidad y estoy trabajando en mi licenciatura en seguridad cibernética y ciencia forense", dijo Elijah. "Con todos los logros que tengo, todavía voy a nadar, salgo, juego básquet y todavía me divierto y esas cosas".

Su familia se enorgullece de todo lo que ha hecho y de lo que está por venir.

“Somos los eruditos negros invisibles de este mundo”, declaró Shania, la hermana de Elijah, quien también se graduó de la universidad a los 15 años. “No tenemos la prensa que tienen los atletas, los artistas, los influyentes de las redes sociales porque no somos reconocidos en la sociedad”.

Elijah también está matriculado en la Universidad Estatal de Ohio, donde estudia para obtener su licenciatura en ciberseguridad y ciencias forenses.

El vicepresidente de asuntos académicos de la escuela, el Dr. Vincent Bridges, declaró a KFOR que creía que Elijah era el primero de muchos más estudiantes como él.

“Vamos a ver a muchos más individuos demostrando que están cognitivamente preparados y que quieren dar ese paso, como Elijah”