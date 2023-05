“Gracias por decepcionarme”: el duro comentario de Wanda Nara tras ver un video de Icardi de fiesta

Otro capítulo en la relación del futbolista y la empresaria dio que hablar en las últimas horas en las redes sociales. Y es que un mensaje por parte de Wanda Nara sorprendió a los seguidores de la pareja una vez más.

El fin de semana pasado, el club de Icardi le ganó 2 a 0 a Sivasspor, con ambos goles convertidos por el rosarino. El furor tomó repercusión en Argentina, y hasta Wanda publicó una foto de el junto a sus nenas diciendo que son “su orgullo”.

Mauro no compartió el posteo de la modelo, mientras si lo hizo con el de la conductora turca Hande Sarıoğlu. Este fue un intento de acercamiento de Nara que no encontró eco alguno en el jugador.

Alex Canniggia fulminó a L-Gante y comparó a Wanda Nara con un electrodoméstico: “Yo me crié en Europa y vos..”

Siguiendo con los festejos, el jugador compartió un video en el que se lo veía en el VIP de un boliche. También se veía la presencia de algunas chicas, y la reacción de Wanda no se hizo esperar.

“Gracias por decepcionarme, no sabía cómo dejar de verte con ojos de amor”, decía la frase que compartió la empresaria y que luego decidió borrar de las redes.