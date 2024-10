Un conocido youtuber mostró por dentro las villas de Rosario, Santa Fe. El hombre cuenta con mas de 45.000 seguidores subió un video a sus redes sociales donde entró al interior de una villa de la zona.Se trata de Freejota quien compartió un breve video, recorriendo los pasillos del lugar, mostrando el contraste con unos edificios que se ven de fondo.

En una entrevista con la prensa el hombre contó que estuvo preso y luego salió decidido a cambiar su realidad, alejándose de las drogas y la delincuencia. De esta manera su objetivo es mostrar la realidad de los barrios y la buena gente que se encuentra en el lugar, además de ayudar a los jóvenes para mostrarles que se puede cambiar.

“Siempre fui real. A mí, lo único que me manchó fue haber sido delincuente, haber tenido problemas con las drogas, pero no de esas cosas que no podés cambiar en la vida”, indicó.

Freejota estuvo en la cárcel durante el año 2016 y 2021, donde empezó a hacer música en los géneros trap y RKT. Sin embargo, salió en libertad y se volvió youtuber, haciendo videoblogs con su moto.

“Decidí lanzar un tema llamado "Rosario Tour" y empiezo el proyecto de hacer motovlog recorriendo los barrios y villas de Rosario, mostrando las diferentes realidades de la ciudad”, explicó.

“Creo que a Rosario le faltaba un creador de contenido, una persona que se pudiera meter a los barrios y mostrarlo en su naturalidad para que la gente conozca sus problemas y la carencia que sufre la gente de los barrios marginales”, añadió. “Mi objetivo es mostrar a la gente buena de los barrios estigmatizados, son personas normales que muchas veces son discriminadas por donde viven”, agregó.

Respecto a los videos de corridas por pasillos, explicó que “Empecé a hacer videos de corridas que creaban controversia entre la gente que comentaba. Entonces, le puse intensidad y me volví actor. Tranquilamente, puede ser una escena cinematográfica y el fin es que alguien vea el trabajo que hacemos y nos llamen de Buenos Aires, sería un sueño cumplido”.

“Nadie puede decir que yo digo algo que no vivo. Toda la vida fui de calle, siempre fui real. Yo estoy queriendo concretar un sueño y no agarro una pistola. Agarrar el camino malo es fácil. Pero el camino difícil, el de cambiar, no lo agarra cualquiera”, explicó en esa ocasión.

Con información de TikTok (Freej0ta.33) y Rosario 3, redactada y editada por un periodista de ADNSUR