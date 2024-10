COMODORO De Vadillo no será más el DT de Florentino Ameghino: "Sentí que no respaldaron nuestro trabajo" Los rumores de los últimos días se concretaron oficialmente y Gustavo De Vadillo no continuará al frente del Tricolor. "Estamos muy dolidos, teníamos a la persona para que nos acompañe en el Regional", comentó el entrenador a Pasta de Campeón.