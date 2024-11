Iba a viajar con sus amigos, consultó por un alquiler y recibió una respuesta pervertida que lo congeló

Un grupo de amigos decidió organizar un viaje sin parejas y uno de ellos comenzó la difícil misión de conseguir un lugar para hospedarse.

En este sentido, un hombre apeló a una famosa plataforma de alquileres, buscó precios y una propiedad le interesó. Sin embargo, cuando se comunicó con la propietaria del alojamiento, recibió una respuesta indecente que lo desconcertó.

“Un amigo estaba en Airbnb buscando casa y no se entiende bien cómo terminó siendo OnlyFans”, escribió el usuario @MatiasChu, quien viralizó el chat en X (ex Twitter) y se hizo viral.

“Buen día, Marianela, espero que estés muy bien, estoy buscando una casa en la fecha seleccionada, somos seis amigos de 33 años. Leo que solo familias, pero somos tranquilos, todos tenemos hijos y hacemos una escapada”, fue el texto que envió el hombre.

Se tatuó la cara de su mamá en la espalda, quiso sorprenderla y la reacción de ella fue letal

Totalmente interesado por el lugar, el hombre le propuso pagar una garantía en caso de ser necesario, pero todo terminó de forma insólita.

“¡Qué lindo viaje de trampa que van a hacer! Me imagino lo tranquilos que deben ser... qué linda fiesta me haría con los seis. Por el tema de la fecha, la casa ya no está disponible”, le contestó la dueña del lugar.

“No puede ser que diga eso y después que la casa no esté disponible”, “Qué reina”, le contestó fumando un habano y tomando un whisky, seguro”, fueron solo algunos de los comentarios en la publicación.

Conoció a un cirujano por las redes, se sometió a un tratamiento estético y todo terminó en tragedia

Posteriormente, y tras la viralización, el usuario reveló que desde la plataforma intentaron comunicarse para “investigar a fondo” el asunto.

Con información de El Doce Tv, editada y redactada por un periodista de ADNSUR