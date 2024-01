Conseguir un trabajo luego de recibirte de la Universidad siendo joven y sin experiencia previa, es un reto que deben afrontar los jóvenes en la actualidad. Esta situación la padece Lohanny, una popular tiktoker que se hizo viral en las últimas horas.

La joven afirma que nunca había estado en esta situación, y que sentía impotencia porque tiene dos carreras y hasta sabe tres idiomas, pero no consigue trabajo ya que su perfil no interesa en las empresas donde se postuló.

A través de su cuenta de TikTok, Lohanny publicó un video y rompió en llanto al brindar detalles de su situación, asegurando que se siente humillada al ir a varios lugares y preguntar constantemente si necesitan contratar a alguien. Pero hasta el momento nada tiene resultado.

Fue a Brasil, pensó que las "vacaciones pagas" las cubría la empresa y le trajo los tickets a su jefe

"Es lo más humillante que he sentido en mi vida. No es lo que esperaba. Me gradué de la universidad con dos títulos, en comunicaciones y actuación", afirmó entre lágrimas.

El vídeo se viralizó y generó una ola de comentarios en las redes sociales, donde miles de personas han expresado su apoyo y empatía hacia la situación de Lohanny.