En las últimas horas y a través de las redes sociales, se viralizó la historia de un joven empleado que viajó a Brasil para disfrutar de sus vacaciones y al regresar, protagonizó una insólita situación con su jefe.

En su cuenta de TikTok, Guillermo, bajo el usuario @zatecno, explicó el joven de 20 años había disfrutado de Río de Janeiro, siendo su primera experiencia en avión y alojándose en un “divino” hostel.

Sin embargo, la confusión surgió cuando el trabajador pidió conversar con él. “20 años tiene. Primer laburo en blanco, primeras vacaciones que se va con los amigos. Vuelve y al mediodía, a la hora de comer, toca en la oficina, viene y me trae unos tickets”, lanzó.

En el video, expresó su desconcierto al recibir los tickets y le preguntó al empleado para qué eran. La respuesta del joven dejó a Guille atónito: “Guille, son los tickets de las vacaciones. El vuelo, el hostel, los recorridos, la comida. Decí que gasté poco”.

El creador del video relató que no podía creer lo que estaba escuchando. Resultó ser que el trabajador creía que en sus “vacaciones pagas” la empresa se haría cargo de todos los gastos.

Fue entonces que el empleador le explicó que el concepto “vacaciones pagas” no es que la empresa cubre todos los gastos del viaje, sino que el trabajador recibe su salario normal a pesar de no estar trabajando. “Las vacaciones pagas no son así, amigo”, le dijo.

El empleado, sorprendido, comentó que creía que la empresa asumiría los gastos y que incluso intentó que no fueran muchos para no “hacer pagar tanto a la empresa”. “Yo pensé que las vacaciones pagas eran porque en la empresa me pagaban todo, de verdad”, aseguró.

EL PEDIDO DE AYUDA ANTE LA CONFUSIÓN QUE SE HIZO VIRAL

Su jefe relató que finalmente se fue “retriste”, pensando que había cometido un gran error y destacó que le pidió permiso para compartir esta anécdota en las redes sociales.

Ante el malentendido, Guille comentó que es un “buen pibe” y destacó la dedicación que le pone a su trabajo en el día a día. Además, les propuso a sus seguidores que lo ayuden a cubrir los gastos adicionales que generó a raíz de la confusión.

“Ahora se metió en un quilombo, tiene que pagar todo. Vamos a tener que ayudarlo porque es un diez laburando, pero bueno, hay que ser más claros a la hora de contratar gente. La próxima yo lo empiezo a decir”, cerró.