Una abuela de 88 años buscó la manera de generar ingresos en estas épocas difíciles: es cocinera y subió videos de YouTube para generar ingresos.

Ninfa publicó su primer video en el canal denominado "Cocinando con Ninfa" el pasado 13 de abril del 2020, cuando pudo comprarse un celular para grabar en el inicio de la pandemia.

En aquel entonces soñaba con poder monetizar sus videos, para poder obtener ganancias por las reproducciones de cada uno de sus posteos. “Quizás vivir de eso los días que me faltan, como saben soy una persona mayor y pobre que ya no puede trabajar, pero si puedo compartirles mis recetas sencillitas que sé, con mucho cariño para toda la gente”, anunció.

Este pedido lo realizó el 10 de abril de este 2021 y en ese entonces tenía 4.577 suscriptores y 698 horas de reproducción, que son las horas totales que fueron reproducidos sus videos. “Una ayudita no estaría mal, porque yo ya no me puedo ganar un peso en otra cosa”, sostuvo.

Tras su publicación, poco a poco fue difundiéndose su video tanto en México como en distintos países. Hoy en día, tras más de un mes de publicado, cuenta con más de 3 millones de reproducciones y logró ganar casi un millón y medio de suscriptores en su canal.