María Inés Balbuena y Nicolás De Bonis descubrieron sus dotes actorales y los están explotando por las redes. Ella es la empleada doméstica de la casa y él el hijo de su jefe, quienes se conocen hace más de diez años.

Dale, Nico, que hace calor.

-¡Contraseña!

-¡Dale, Nicolás, que me traspira la babosa!

-¡¡¡Contraseña!!!

-¡Oyy Dios!!! "Doby, el elfo doméstico de Nico"... Te odio...

Ese diálogo, mínimo, de menos de 20 segundos, va camino a los 2 millones de "Me gusta" en TikTok. Una extraña pareja que se volvió furor en las redes.

María Inés Balbuena, conocida como "Mary", vive en Claypole, partido de Almirante Brown. La divertida relación que tiene con Nicolás De Bonis, hijo de uno de sus empleadores, ha dado como resultado los graciosos videos en TikTok.

Su socio de contenidos siempre arranca llamándola para mostrar diferentes situaciones: cómo descongelar un congelador con un secador de pelo, cuando la "molesta" por querer salir con su hija, o cuando le regaló una escalera para el día de su cumpleaños.

María trabaja desde hace más de una década con la familia De Bonis en una casa en el barrio porteño de Saavedra. Tantos años juntos han posibilitado que tengan una relación prácticamente familiar.

"Algunos de los vídeos son ensayados", reconoció Mary, pero en todos, lo que se ve es muy parecido a como somos en la vida real.

Los sketches siempre llevan la marca de las inesperadas respuestas subidas de tono de María Inés, en diálogos en los que no se cuidan de nada.

"Yo soy medio payasa", se define María. Y dice que con Nicolás, su partenaire de 33 años, tiene una relación que siente casi maternal. .

“Es un hijo más para mí, más allá, obviamente, de que es el hijo de mi patrón. Pero él y yo siempre tuvimos muy buena relación. Y también con su hermana, aunque ella es más perfil bajo, no es tan loca como Nico", asegura la vecina de Claypole.

El boom de sus visualizaciones comenzó cuando subieron a TikTok aquel video en el que se ve a una María cansada que acaba de llegar a la casa de Nicolás quien, riéndose, le insiste en que diga una contraseña para que él le permita ingresar a la casa.

La insistencia termina con María contestando lo tan esperado por Nicolás: "Doby, el elfo domestico de Nico", realizando una alusión a Harry Potter.

La vecina de Claypole dice que ese video sigue siendo uno de sus preferidos, y contó el detrás de escena revelando que esa vez todo fue espontáneo.

"Fue muy real porque yo ese día venía de trabajar en otro lado y hacía mucho calor. Estaba muerta de calor y el otro estaba paveando y no me abría la puerta", recordó riéndose.

Acerca del "te odio" con el que finaliza la escena, también tiene algo que decir.

"Es porque justo pasó una señora paseando un perro cuando yo dije esa guasada de 'me traspira la babosa'. ¡La mujer me miró con una cara de espanto!. Y sí, yo andaba con calor, estaba con diez veces más calor en ese momento. Fue terrible, cuando entré le dije que lo odiaba, pero con el alma se lo dije. Pero somos así en la vida real", insistió con mucho humor.

Nicolás aclara que ese no fue el primer video que subieron de la dupla, aunque sí es el más antiguo que actualmente se puede ver.

"Había hecho otro en el que yo le decía 'Mary Oompa Loompa', relata, haciendo referencia a los personajes de Charlie y la Fábrica de Chocolates. Pero me lo eliminaron porque dije una mala palabra y eso, según las políticas de la aplicación, se toma como discurso de odio".

"Ese fue el primero y que en una hora tuvo 300 mil reproducciones. Después de que me lo eliminaron pensé en una contraseña un poco más fuerte porque me dio bronca. Pensé la del elfo doméstico y la grabé.", explicó.

Si bien sus videos tienen mucha circulación en redes y ya suman miles de fans, la cuenta también tiene un montón de denuncias por el lenguaje zafado.

"No sé de quiénes serán las denuncias, de nenes, o gente que no quiere que la cuenta siga progresando. Pero los videos son siempre conmigo molestándola a Mary espontáneamente. Aparte hay como un dialecto, una forma de expresión que es muy peculiar", opinó De Bonis.

Mientras tanto, María se muestra incrédula ante la cantidad de reproducciones que tienen sus videos y cuenta que muchas personas la paran en la calle y la saludan.

"Es raro, muy raro, porque de repente sale una nota acá en el barrio donde yo vivo y un montón gente me mandaba mensaje. Yo decía: '¡Fua! ¿Tantos miran?'. Yo nunca me entero de nada, son mis hijos los que me avisan", reconoció.

En el tren Roca también la reconocen. “Hace poco yo venía viajando, y otro pasajero estaba con el celular y me sacó una foto. Después me mandó la foto y me decía 'yo hoy te vi y no me animé a saludarte'. Te lo juro, es terrible. Cosas así que me pasan y yo no puedo creer que me estén pasando a mí", comentó.

Sin embargo, María tiene claro que la vida va más allá de TikTok y ni siquiera piensa en dedicarse a la actuación, por ejemplo.

"Soy grande. Me gusta estudiar y aprender cosas -explica-., pero a mí me gusta más la repostería, en eso no pierdo la esperanza. Quiero estudiar repostería y decoración de tortas que me encantan, aparte todos dicen que cocino muy bien".