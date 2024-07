Un video de un joven argentino de 21 años se hizo viral en las redes sociales después de que este reclamara que sus padres deben mantenerlo porque él no eligió nacer.

Las imágenes, publicadas originalmente por el usuario español @recuncho3, corresponden en realidad al tiktoker Hassan Cajal, quien suele compartir este tipo de reclamos a sus padres para no tener que trabajar.

"Considero que, a pesar de tener 21 años, no estoy obligado a trabajar, porque básicamente yo nací sin mi consentimiento", declaró Cajal en el video que acumula más de 3 millones de visualizaciones.

"No me preguntaron si yo quería nacer. No me pidieron consentimiento y no tiene sentido que, porque mis papás hayan querido darme la vida hace 21 años, ahora yo tenga que trabajar", insistió el joven en su cuenta @hassanazteca.

"Si yo no pedí nacer, ¿por qué tengo que trabajar ahora? Que me mantengan ellos y listo, porque si me quisieron tener, que me mantengan, así de simple", fue el reclamo final del tiktoker, lo que generó un gran debate en las redes sobre si su argumento es válido o no.