En las últimas horas, una joven se hizo viral en las redes sociales luego de revelar la insólita cifra que recibió de propinas durante una jornada laboral.

A través de su cuenta de TikTok, la usuaria identificada como @natyymadrid exhibió el dinero que recibe por su atención, mencionando que trabaja dentro de la estación de servicio de YPF.

EL LLAMATIVO MONTO QUE GANÓ EN PROPINAS EN UNA ESTACIÓN DE SERVICIOS

De acuerdo a lo que informó Naty Madrid, su jornada inicia a las 10 de la mañana y finaliza a las 18 horas. “¿Cuánto dicen que puedo llegar a hacer?”, le consultó a sus seguidores.

Después de quedarse 30 minutos adicionales en el trabajo para grabar videos, la joven procedió a contar la cantidad de dinero en propinas que había ganado en un día.

“Hice 11 mil pesos. Los chicos de afuera generalmente hacen $10.000 mil por día, más o menos. Hay días mejores”, expresó la playera de YPF.

El video tuvo más de 3 millones de reproducciones, 160 mil me gusta y más de 3 mil comentarios en los que la gente dejó su opinión sobre la propina que consiguió la chica. “Hace 30 años que cargo combustible y recién me entero de que se les deja propina”, “Ni me conviene seguir estudiando medicina”, “La propina se da por la buena atención, como gesto de agradecimiento, lo mismo que hacemos con los meseros”, fueron algunas de las opiniones de los usuarios.