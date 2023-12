Tenía una inflamación en el cuello, los médicos le detectaron una "extraña" enfermedad y casi terminal mal

A través de las redes sociales se hizo viral el caso de un joven de 26 años, quien ocultó una inflamación en la garganta durante varios años y descubrió lo peor cuando fue al médico.

Thomas Roberts pensó que se había golpeado y decidió ignorar el primer síntoma. Sin embargo, el tiempo transcurrió y a los dos meses su condición empeoró, a tal punto que debió contarle toda la verdad a su mamá. “Lo escondí porque tenía miedo”, confesó en diálogo con el medio Mirror.

El joven oriundo de Blurton, Reino Unido, fue al médico y se enteró que tenía un doloroso caso de hidradenitis supurativa (HS) y apuntó para reclamar que aquella enfermedad de la piel crónica carece de investigación y conocimiento, motivo por el que muchos desconocen su diagnóstico.

Una extraña figura paralizó a todos mientras Azzaro esperaba en vivo a Riquelme en La Bombonera

A pesar de la condición que le provoca dolores intensos, el joven pudo seguir con su vida: se casó y tuvo gemelos. Sin embargo, comentó que, desde que le salen los bultos, ha sido objeto de burla por desconocidos en la calle. “La gente hace comentarios y me mira. No creo que sea con la intención de molestar, pero puede ser difícil”, reveló.

Robert pasó por cinco intervenciones quirúrgicas para extirpar los quistes, todos desencadenados por su afección, que causa cicatrices y nódulos parecidos a forúnculos que aparecen regularmente en el cuerpo. Después de varios estudios que le realizaron, los médicos expresaron la posibilidad de que aquellos bultos podrían haber sido cancerosos, aunque hay pocas investigaciones sobre la HS, la cual no tiene cura ni causa.

Por 300 pesos la invitaron a una cita en el comedor universitario, escrachó al joven y terminó humillada

"Todavía me miran raro ahora, y hacen bastantes comentarios, como ‘eso es asqueroso’ y ‘se ve horrible’”, aseguró.

“Estos no son útiles, pero yo me ocupo de ellos. La gente toma sus propias decisiones y yo aprendo a vivir y aprender. Cuando sufrí HS por primera vez, los comentarios afectaron mi salud mental porque no son agradables”, agregó.

Pese a su enfermedad, Thomas intenta llevar una vida normal, sobre todo por su familia. Él es padre de gemelos, Eddie y Archie. Sin embargo, en lo que respecta al ámbito laboral, tuvo que llevar a cabo un gran cambio. Pese a que solía trabajar en electrónica, dejó de trabajar debido a la rareza de su enfermedad y su dolor paralizante. “Solía trabajar en electrónica, pero descubrí que empezaba a ser bastante extenuante para mi cuerpo, así que tuve que dejar de hacerlo. Ahora no puedo trabajar debido a esta condición y eso es frustrante”, indicó.

Viajaron a Ushuaia, pidieron una milanesa con puré y quedaron congelados con el precio: "Hay que compartir"

Actualmente, el joven lucha por dar a conocer la enfermedad y por incentivar a las personas a hablar más sobre la salud: “Ahora es importante crear conciencia y ayudar a otros. Hay muy pocos hombres que hablan abiertamente sobre esta condición. Es importante hablar, ayuda mucho”.