Un joven tomó una drástica decisión luego de que su ex novia le pusiera fin a su relación. Posteriormente, fue la propia chica quien decidió revelar detalles de la ruptura y se viralizó en las redes sociales.

Se trata de @paolamarquez551, influencer mexicana que compartió la historia de su expareja, quien, lejos de asumir con madurez el fin de su relación, optó por una vía más inusual.

Como empleado de una empresa de suministro eléctrico, habría decidido cortar el servicio de luz de la vivienda de Paola, en un gesto que dejó perplejos a muchos y desató una ola de reacciones en línea.

“Una vez salí con 1 que trabajaba en CFE y cuando termine la relación me cortó la luz”, dijo. Aparentemente el joven trabajaba en una empresa eléctrica y decidió dejarla sin servicio a modo de venganza.

Aunque quedarse sin luz es una situación dramática para muchas personas, Paola se lo tomó con humor y estalló en carcajadas al recordar aquel episodio.

Los usuarios se contagiaron de la risa de Paola y el video tuvo más de 2.000.000 de reproducciones. Además, consiguió cerca de 300 mil me gustas y 2.000 comentarios.

“Yo una vez estuve saliendo con uno que trabaja en unos taxis, cuando lo termine dijo a la base de taxis qué nunca me brindarán servicio”; “A mí me paso con el Spotify”; “Yo te lo reconecto”; “Lo bueno que no era el del agua es más importante”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.