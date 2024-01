Se reveló la verdadera historia del hombre que organizó un baby shower para las cinco mujeres que embarazó

El poder de las redes sociales provocó que Will, un músico de Nueva York de 22 años, se convirtiera en tendencia mundial por la insólita invitación que publicó para celebrar el baby shower de las cinco mujeres que “dejó embarazadas al mismo tiempo”.

Fue una de sus parejas, Lizzy Ashliegh, de 29 años, quien publicó un video en TikTok y mostró la tarjeta de invitación al increíble evento, que tuvo lugar en la zona de Queens el pasado 14 de enero.

Fue el músico quien decidió enfrentar la situación y no esperar a que lo descubrieran en su actitud, por lo que presentó a las cinco mujeres y logró que todas se conocieran entre ellas. Y, lo que es aún más increíble, logró que las cinco se llevaran bien e iniciaran un vínculo de amistad entre ellas.

“Cuando el papá de tu hija embarazó a cinco mujeres al mismo tiempo”, escribió Lizzy en su posteo en la red china, donde también se ven a las otras cuatro embarazadas. La publicación se hizo viral enseguida, con más de 10 millones de visualizaciones.

Además, la mujer contó que fue ella quien maquilló a las otras mujeres y destacó el compromiso y apoyo entre todas frente a la inesperada situación.

“Felicitaciones y buena suerte para nuestra próxima familia de 11″, escribió la joven en las redes, haciendo alusión a cada una de ellas con sus respectivos hijos y el padre de todos ellos. “No podemos cambiar el hecho de que él es el padre de nuestros hijos, y todo sucede por una razón”, cerró.

LA VERDADERA HISTORIA “DEL PADRE”

Sin embargo y luego del posteo viral, la bailarina reveló la verdad y lanzó: "¡No creas todo lo que ves en Internet! ¡Esto ha ido demasiado lejos! ¡Los artículos de noticias y televisión en vivo que publican periodismo es falso, no fueron planeados! No estoy embarazada, esto fue para un video musical que no tenía permiso para decir que iba a salir todavía”, publicó.

En otro video compartido, Lizzy explicó que estaban contratados para un video musical y no tenían permiso para decir que era para ello. Solo compartí las imágenes del back de Matt Coole, un artista de hip hop de Maryland.

En el clip explica cómo la contactaron para la filmación y que nada de lo que se replicó en canales de noticias era real. “Nadie me contactó para saber si la historia era real o no, solo publicaron la información”, cerró.