Los rumores sobre la existencia de duendes siempre han estado presentes, pero recientemente han surgido numerosos avistamientos de estas misteriosas criaturas en diferentes lugares del mundo. Sin embargo, nunca antes se habían capturado imágenes tan convincentes.

Sin embargo, una joven oriunda de San Carlos de Bariloche reveló que cruzó a un duende y brindó detalles del encuentro en su cuenta de TikTok.

Según reveló @VickyNauta, pasó gran parte de su vida negando la existencia de fenómenos paranormales pero un día terminó “comprando” la existencia de duendes.

La escena cobró vida cuando ella lo vio caminar a su lado. La joven lo describió como un ser petizo, de tez blanca y pelo blanco, al igual que su barba. “Les juro que no estoy mintiendo”, agregó.

“Lo más loco de todo es que no me dio miedo”, destacó Victoria y a su vez afirmó no haber sentido que el duende tenga malas intenciones. “No sentí que era algo malo, me daba la vibra de que era como juguetón”, cerró.

Como era de esperarse, el video se viralizó y generó debate entre los usuarios. “En Bariloche está lleno de duendes, yo te creo”, “A mi me apareció la cara de uno en una foto que saque en el zoo de Palermo hace como 12 años. Todavía tengo la foto”, “Soy de Bariloche, son espíritus de niños no todos los pueden ver”, “Se te presentan cuando vas a encontrar dinero o ganarlo. Ellos son los que reparten riqueza en la tierra”, fueron algunos de los comentarios que recibió.