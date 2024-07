La convivencia en edificios no es una tarea sencilla y suele desatar cruces inesperados tanto en grupos de WhatsApp como en otros sectores, como pueden ser los ascensores.

En este caso, una mujer del condominio se hartó de que su vecina llorara todo el tiempo y decidió dedicarle un filoso mensaje en los elevadores, donde seguramente podría verlo.

“Para la vecina del 4° que llora todos los días haciendo un re escándalo. Entendé que hay más personas en este edificio. Si te rompieron el corazón es problema tuyo. Gracias”, decía el papel escrito a mano pegado en uno de los vidrios.

El mensaje causó sorpresa entre el resto de los vecinos, por lo que uno de ellos filmó toda la situación para compartirla en redes. El usuario @ryhmusicok fue el encargado de viralizar el cruce de vecinas.

Según mostró el joven, la respuesta en el ascensor no tardó en llegar, y fue letal. “Hola, soy la ‘llorona del 4°’. Perdón si te molesté pero si, me dejaron. Tranquila que no lloro más vieja mala onda”, dejó anotado la acusada de llorar todos los días.

La grabación del chico del edificio se viralizó en las redes sociales ya que recibió más de 17 mil ‘Me Gusta’ y cientos de comentarios en pocos minutos.