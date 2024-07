Pamela, una mujer oriunda de Chubut, se convirtió en la sensación del programa "Ahora Caigo" conducido por Darío Barassi en Canal 13.

Durante su paso por el ciclo, la chubutense apeló al humor para contar detalles sobre su vida en la localidad de El Hoyo, sorprendiendo al famoso conductor.

LOS CHISTES DE EL HOYO QUE SORPRENDIERON A BARASSI

Al ser consultada por Barassi sobre dónde vivía, Pamela reveló que "hace un tiempo me enamoré de una mujer con la cual me casé hace un año y medio" y que "vivimos en El Hoyo porque nos gusta".

Luego agregó que "vivimos en la entrada de El Hoyo, no estamos muy adentro", la entrevistada hizo referencia a los chistes con doble sentido que se suelen hacer sobre el nombre del pueblo.

Asimismo, Pamela señaló que si bien El Hoyo es "un pueblo muy chiquito, tiene una colectora", lo cual generó risas tanto en el conductor como en el público presente.

Ante la pregunta de Barassi sobre si no se cansaban de hacer chistes todo el tiempo con este tema, Pamela respondió entre carcajadas que no, "somos muy pocos. No es tan grande El Hoyo".

La participación de Pamela no solo tuvo repercusión durante la emisión del programa a nivel nacional, sino que también se viralizó en las redes sociales del canal, donde los usuarios celebraron sus divertidos comentarios sobre la localidad chubutense.