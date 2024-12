Traniela Campolieto, la reconocida piloto trans y figura mediática, protagonizó un insólito momento en un “stream trans” luego de que la discriminaran por su condición física.

En un video que se replicó en las últimas horas, la mujer trans estuvo a los gritos e incluso llegó a amenazar a algunos de los presentes con llevarlos a la justicia.

“Estás dando un mensaje horrible, espantoso, para mí”, dijo una de las conductoras. “Yo voy a hablar cuando quiera yo, ¿me escuchaste?”, retrucó la piloto. “No me discrimines porque te voy a meter una denuncia”, advirtió.

No obstante, continuaron apuntando contra su figura. “Estéticamente, me parecés el típico hombre que se viste en una fiesta de soltero”, lanzó la referente del programa, contando con la rápida respuesta de Traniela. “Soy una mujer transexual, te guste o no te guste. ¿Te quedó claro, querida?”, exclamó.

“Transexual no, ¿estás operada? Entonces no sos transexual, sos transgénero”, aclaró una de las columnistas. “Vos hacés todo esto para la tribuna, es como un negocio para vos que te genera y no es eso”, siguió.

En ese tenor, Traniela contraatacó: “no sos quién para decirme nada. Pertenecés a un colectivo discriminante con todas las mujeres trans. Son una vergüenza, me venís a discriminar a mí con que no soy trans en un colectivo que vos te pensás que sos la dueña, pero ¿quién sos?”, concluyó.