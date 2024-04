Se postuló a un trabajo, la rechazaron por un insólito motivo y realizó un duro descargo que se hizo viral

A través de las redes sociales surgió la historia de Ash Putman (23), una joven en búsqueda de empleo que se postuló en una tienda de ropa internacional y recibió una inusual justificación al ser rechazada.

La influencer de Estados Unidos contó que solicitó trabajo en TK Maxx y le negaron la solicitud. “Ni siquiera pudieron llamarme, simplemente me enviaron un correo electrónico automatizado”, se indignó.

Entonces, fue hasta la tienda y preguntó el motivo del rechazo. “Les pregunté si se trataba de mis tatuajes porque sé que a muchos lugares no les gustan los tatuajes. Ellos dijeron que esa no era la razón, no siento que eso sea cierto, pero como sea, lo dejaré así”, comentó.

Pese a que la empresa no dio su razón, los usuarios de la aplicación le dejaron duros comentarios, “Asustás a los nenes”, le dijo una persona y otra agregó: “Aquí supervisor de recursos humanos. No hay forma de que una empresa te ponga frente a clientes como TJ Maxx”.

Sin embargo, hubo quienes le brindaron su apoyo. “Son tus tatuajes y tu energía”, dijo una seguidora. Después de la viralización del video y la cantidad de comentarios que le dejaron, Ash sostuvo: “No voy a cambiar quién soy por trabajos con salario mínimo”.

“Creo absolutamente que se trata de mis tatuajes porque aparentemente mis tatuajes son demoníacos y aterradores para mucha gente”, aseguró.

“Todos están siendo extremadamente odiosos en mi TikTok diciendo que debería trabajar en un circo o en tiendas de Halloween”, cerró.