A través de las redes sociales, este jueves se viralizó la frustrante experiencia de una joven argentina que había conseguido trabajo en Europa.

La pragonista de la historia es Agus Guardamagna, quien mediante su cuenta de TikTok, subió un video y reveló que renunció a su puesto laboral en un bar de España tras su primer día.

“Así, como escuchaste, renuncié porque no me gustó y sentí que me estafaron”, manifestó la usuaria identificada como @agusguardamagna, quien contaba con una experiencia previa como camarera en Argentina y fue contratada al instante en el Viejo Continente.

Sin embargo y de acuerdo a lo que indicó, consiguió un contrato a tiempo parcial que ofrecía 23 horas semanales a cambio de 600 euros. “No me convenía, pero lo agarré porque era algo seguro hasta obtener otro trabajo mejor”, resaltó la tiktoker, quien remarcó que en su primera jornada trabajó como cajera sin descanso desde las 7 de la mañana hasta las 15 horas en un ambiente complicado.

“Las chicas no me podían ayudar (...) Era mucha responsabilidad… Yo no me manejo así. Me sentí estafada”, señaló. Luego comentó que le envió un mensaje al dueño del bar para decirle que no volvería más porque no se sintió valorada.

Posteriorme, Agustina indicó que el propietario le ofreció 20 euros frente a los 50 que ella reclamaba y cerró con un contundente consejo “Pregunten bien cuánto vale el día de prueba y cuánto les van a pagar por hora”.

