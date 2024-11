Este pasado martes y a través de las redes sociales, se viralizó una captura de chat que generó un fuerte revuelo entre los usuarios.

El historia tiene como involucrado a Nicolás, quien intentó darle una mano a un pinto de confianza que estaba sin trabajo y cuando le pidió un presupuesto, recibió una indignante respuesta.

Rápidamente, el objetivo publicó la conversación en su cuenta de X e indicó que “mi pintor me pidió trabajo porque estaba ‘en la lona’ y dije ‘bueno que pinte los cuartos, así le doy una mano’. Me pasó esto: dos semanas, tres personas, dos palos cada uno y SIN MATERIALES. Yo tengo una carrera más posgrado y si paso ese honorario se me cagan de risa. Es una vergüenza”.

En este sentido, el trabajo fue directo al grano y escribió: “Hola Nico. Te paso número por el trabajo de pintura y la colocación de molduras. Los trabajos a realizar serían rasquetear partes flojas, reparar algunas fisuras, sacar papeles de dos habitaciones y realizar sus arreglos correspondientes. Fijar con fijador al aceite en las partes que lo requieran y pintar con látex techos y paredes. El total del trabajo es de $6.250.00 pesos”, afirmó.

Frente a este millonario presupuesto, Nicolás quedó impactado y replicó:“Juan, ¿cuántas personas y cuánto tiempo estás calculando?”, intentó indagar. “Nico calculando de 3 personas y de 15 a 20 días full”, respondió el pintor.

Posteriormente, el joven se viralizó y recibió más de 2 mil me gusta en su publicación. “Con razón no tiene laburo... así no te toma nadie. Abuso”, “Ah tranqui, te pinto 20 días y con eso vivo 3 meses”, “Le pintó cobrar caro al pintor” y “Yo por 250 lucas me postulo”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron los usuarios de la red social X.

Con información de El Doce, editado y redactado por un periodista de ADNSUR