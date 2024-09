Luego de cinco años de casados, el matrimonio entre Pampita y Roberto García Moritán habría llegado a su fin en medio de una serie de rumores de infidelidad.

En los últimos días, la modelo se mostró sin su anillo y confirmó la versión de una separación que sumó un nuevo capítulo este viernes.

En este contexto, en el programa A la Tarde trascendió que Benjamín Vicuña fue sorprendido visitando a Pampita en una llamativa hora.

"La entrada fue de Benjamín Vicuña pero el horario muy particular. El horario que ingresó, que me contó el vecino, es que fue a la 1.30 de la mañana y que él se lo cruzó y estaba con ropa deportiva", detallaron en el programa, donde el testigo reside y le hizo llegar la información a un periodista del canal.

La drástica decisión que tomó Pampita en medio de su escandalosa separación con Roberto García Moritán

“Lo que hacen para despistar a los vecinos es poner la camioneta de Benjamín Vicuña en la casa de otro propietario”, lanzaron sobre la polémica decisión que tomó el actor chileno para no ser reconocido. “Si vas a ver a un hijo, dejas el auto en la puerta, no lo escondes en otra casa”, remarcó Damián Rojo, quien no descarta que la expareja podría volver a reconciliarse y apostar al amor.

Con información de Mdzol, editada y redactada por un periodista de ADNSUR