Recientemente, un hombre de Buenos Aires desató controversia en las redes sociales al hacer declaraciones que causaron indignación en los residentes de San Antonio Oeste y Las Grutas.

Se trata de Damián Gauna, quien hace una semana atrás se viralizó luego de afirmar que se acercaba un tsunami a la localidad rionegrina.

El video que replicó ADNSUR , tomó relevancia en distintos medios nacionales y el turista no tomó dimensión de lo que sucedió cuando presenció la abrupta bajada de la marea que dejó a la playa prácticamente vacía, desconociendo que se trataba de un fenómeno habitual en la zona.

LA POLÉMICA FRASE DEL TURISTA DE BUENOS AIRES QUE GENERÓ BRONCA EN LAS GRUTAS Y SAN ANTONIO OESTE

Esta vez, el turista porteño afirmó que San Antonio Oeste es una ciudad “atrasada” y aseguró que volvió a sentir la sensación de volver “a los años 90'”.

“Estamos cerca de Las Grutas. Es como volver el tiempo atrás, vas a comprar a un almacén y no tenés bolsitas. Acá no hay deliverys, pedí una pizza y me dijeron que la tenía que ir a buscar”, lanzó en una de sus declaraciones.

Luego, filmó una lugar en estado de abandono. “Miren cómo es la cancha acá, tiene todos caracoles. Nosotros en nuestro barrio tenemos una plaza a todo trapo, acá es como volver el tiempo atrás”, lanzó sin filtros.

Claramente sus dichos no pasaron desapercibidos y en el video que publicó en TikTok, Gauna recibió decena de comentarios. Por eso, borró el video y pidió disculpas.

"Acá no se escucha ni un ruido. Nosotros somos porteños, acá la gente no tiene maldad, es humilde, no hay robos”. remarcó. “San Antonio Oeste es el mejor lugar", cerró.