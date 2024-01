En el Lago Nahuel Huapi, en la región de Bariloche, Río Negro, año tras año crece la leyenda de una criatura legendaria conocida como "Nahuelito". Aunque su existencia no ha sido científicamente comprobada, numerosas personas afirman haber avistado a este monstruo acuático.

Hace más de 100 años se registró el primer avistamiento de un misterioso animal, y desde entonces continúan los reportes sobre su presencia. Recientemente, dos turistas afirmaron haber capturado imágenes del extraño ser, generando un video que se ha vuelto viral.

El domingo pasado, alrededor de las 20 horas, los jóvenes disfrutaban de un atardecer en kayak en el lago. Sin embargo, lo que presenciaron fue algo insólito.

"Estábamos en el lago y de repente se empezó a notar algo en el lago y lo empezamos a grabar. Nos mantuvimos alejados porque no sabíamos que era, pero era algo grande que avanzaba", relató Manuel a LMNeuquén.

"No sé qué era, no lo puedo precisar, pero era bastante grande", aseguró tras apreciar al mitológico animal que vive hace siglos en las profundidades del Nahuel Huapi.

Los amigos se quedaron embelesados con las olas que se formaban tras el paso de algo que no salía a la superficie. "No son olas por el viento porque si no se habrían notado también donde estábamos nosotros", aseguraron.

"Un momento después ya no se vio más, se sumergió y no lo vimos más. Creo que no es muy raro lo que paso, pero bueno, puede haber cosas extrañas bajo el agua que nunca se sabe", cerró Manuel.