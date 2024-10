Una situación sucedida en un local gastronómico, generó polémica en las redes sociales. Reservaron una mesa, faltaron 3 personas y el restaurante tomó una drástica decisión.

Una cuenta de la red social X dio a conocer el hecho. A través de una publicación, compartió un comentario en internet que realizó un usuario al calificar su visita a un local gastronómico.

Sin embargo, la situación que sorprendió, generó debate y se viralizó, al alcanzar más de 150.000 interacciones y más de 1.500 me gusta.

“Nos hicieron pagar el menú de tres personas que no vinieron. Éramos diecisiete y al final fallaron tres y tuvimos que pagar esos menús porque ya lo tenían preparado. No lo había visto nunca”, expresó el usuario en su reseña.

Ese comentario fue el puntapié inicial para que otras personas en redes sociales, reaccionaran a la publicación y dieran su punto de vista.

“Si se ha hecho una preparación para 17 y vienen 14, sí. Además, para grupos normalmente el pago es por adelantado, más de la mitad. Si es menú concertado, sería con más razón el cobro de lo que se llama los NO SHOW”; “No. No lo veo bien. De hecho, te tocaría llamar a la policía porque yo no iba a pagar nada extra. Para empezar, ¿qué hace la comida preparada para 17 cuando aún ni hemos llegado? xD”; “Esto nos pasó una vez y le dijimos al dueño que pagábamos los 2 menús sin problema, pero que entonces o nos lo servía todo cocinado o nos daba los dos filetes de solomillo y los ibéricos que estábamos pagando y se quedaba él. Dijo que, bueno, que vale, que por esta vez.”

Reservaron una mesa en un restaurante, faltaron algunas personas y la reacción del local los dejó helados: "No lo vimos nunca"

Con información de Infobae, redactada y editada por un periodista de ADNSUR