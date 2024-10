A través de las redes sociales, se hizo viral la publicación de una profesora que recibió un insólito mensaje de uno de sus alumnos.

Apelando a la era de la virtualidad, la docente identificada como Giuliana Luffi dejó a disposición su correo para comunicarse con los estudiantes en caso de situaciones “urgentes” pero recibió un insólito mail que la dejó impactada.

“Soy profesora en colegios secundarios y dejé mi email para cosas urgentes”, escribió en su cuenta de X (ex Twitter), junto a la captura del mensaje.

“Hola profe, soy Agüero. Quería saber tu usuario en el Free Fire así armamos una escuadra con los chicos y te agregamos no te pongas la gorra”, fue el mensaje que recibió la joven profesora, quien apelando a su humor apuntó: “Mi respuesta fue: soy tu tutora, no me pongo la gorra YO SOY LA GORRA”.

Como era de esperarse, el posteo se hizo viral, cosechó más de 100 mil de “me gusta” y respuestas de todo tipo ironizando con lo joven que era la docente e incluso con el videojuego.

