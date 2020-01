CANADÁ - Iliya Pavlovic y Asymina Kantorowicz estaban disfrutando un día de picnic en un parque de Canadá, intentaban sacarse una selfie y al no lograr captar el paisaje, una pareja de "desconocidos" los ayudaron: eran Meghan Markle y el príncipe Harry.

El curioso hecho ocurrió el primer día del 2020 en el Parque Regional Horth Hill de la isla de Vancouver. La pareja, luego de terminar de comer al aire libre y caminar por la zona, decidió sacarse fotos y retratar el espectacular paisaje. "Nos dimos cuenta de que había un grupo cerca y que tenían dos perros, uno de los cuales se acercaba a nosotros", recordó Kantorowicz en una entrevista con el medio local CTV News.

Cuando estaban revisando las imágenes que habían capturado, una mujer de ese grupo se les acercó y preguntó si necesitaban ayuda con la cámara. Los jóvenes aceptaron sin saber todavía quién era la persona. Sin embargo, Kantorowicz pronto reconoció a la actriz Abigail Spencer, que compartió elenco con Meghan Markle en la serie Suits.

La mujer que la había ayudado no era nada más y nada menos que la duquesa de Sussex. Y a su lado estaba el príncipe Harry. "Me quedé helada. En realidad no podía creer quién era. Entonces miré a un lado y fue cuando me di cuenta de que el Príncipe Harry estaba allí (...) Seguí mirando hacia adelante y hacia atrás como, '¿esto está sucediendo realmente?'", explicó a CTV News.

En ese momento, parecía que la joven tenía los nervios de punta. "Lo único que se me ocurrió decirle fue: 'No hay mucho que los palos de selfie puedan hacer' (...) Ella se rió y dijo algo como: 'Tendremos que hacer una buena foto entonces', y luego Harry dijo: 'Sin presión'", relató Kantorowicz en una nota con la revista People.

​Después del curioso acontecimiento, se desearon un feliz año con la Familia Real. "Nos reímos con mi pareja y dijimos: '¿Acaba de suceder eso? Todavía no puedo creerlo. Se siente como un sueño", afirmó a CTV News. Y manifestó que Meghan fue "super amable".