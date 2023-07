Polémica: confesó que se casó con su padrastro y aseguró que fue la mejor decisión de su vida

Una joven estadounidense se volvió famosa en las redes sociales después de casarse con su padrastro, y afirma que esta ha sido la mejor decisión que ha tomado en su vida.

Christy vive en Tampa, Florida y a través de su cuenta de TikTok publicó un video donde afirmó: “Casarme con mi padrastro fue la mejor decisión que he tomado”, se lee en la descripción del clip.

En la imagen se la ve a ella en brazos del novio tras dar el sí durante su boda. Inmediatamente el video generó una enorme controversia y Christy fue bombardeada con comentarios de usuarios que querían saber más sobre su historia.

En ella destaca que su madre ya se había separado de su ex y luego de ello es que se dio cuenta de que “necesitaba” a ese hombre a su lado. Con ello deja claro que no le “robó” el novio a su madre, pero sí de que se dio cuenta de que era la persona que necesitaba para formar la familia que hoy tiene.

"No me detendré": Un padre le dio un beso a su hijo en la boca y generó un polémico debate en las redes

Ante esto, estallaron los juicios de valor, pero sobre todo las duras críticas sobre cómo su madre dejó que su hija se quedara con el hombre que previamente ella había conquistado. Y las respuestas ante esta inquietud fueron respondidas por Christy Who quien a través de su cuenta en Instagram se viralizó al contar su historia de amor.

No creo que pueda llegar a una situación en la que esto suceda y no haya asco”. “Si es malo meterse con el novio de una amiga, entonces meterte con la pareja de la madre no tiene nombre’”, son algunos de los comentarios en el video.

De la alegría a la tragedia: se casó y diez minutos después quedó viuda

Lo cierto es que, a pesar de las críticas que recibió, la mujer confesó estar feliz y tener el respaldo de su familia, además explicó en un video de preguntas y respuestas que lo conoció cuando era mayor de edad y que no fue criada por el hombre.