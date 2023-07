La insólita historia tiene como protagonista a Jazmín, quien a través de sus redes sociales viralizó un video junto a su novio y relató un insólito momento que terminó de la peor manera.

Bajo el usuario @jazmaldonado__, la joven detalló: “Todo empezó cuando me quedé a dormir en la casa de él. Eran las primeras veces. Hace un año fue”, comentó ella. Luego, mencionaron que al llegar de merendar se acostaron en la cama para intimar. “Paso ‘eso’, cambiamos de posición y yo sentí un dolor. Tenía hinchado”, agregó.

Luego, ella le comentó a su novio que probablemente la inflamación se aliviaría. El chico salió a jugar al fútbol y al regresar, se dio cuenta de que su novia seguía acostada debido al dolor, incluso llegando al punto de tener que comer en la habitación porque no podía moverse. “Caminaba con las piernas abiertas”, afirmó Jazmín.

Al llegar la hora de dormir, la mujer no podía conciliar el sueño debido a una dolencia. Decidió llamar a su padre para que la llevara al sanatorio. “Me vino a buscar mi papá, me llevó al médico y me dijeron que tenía una inflamación y me dieron unos antibióticos más un reposo de 7 días”, explicó. Sin embargo, pasada la semana la cosa no había mejorado.

“Me reviso el ginecólogo. Antes de eso me tuvieron que poner en una silla de ruedas porque no podía caminar”, contó la chica. El doctor le dijo que tenía un hematoma, como un huevo. El profesional le dio dos opciones de seguir tomando la medicación o intervenirla quirúrgicamente.

“Me dijeron que me tenían que cortar. Me pusieron anestesia y me cortaron el huevo que tenía”, sentenció. Luego, preguntó porque le salió eso y le contestaron que fue por un golpe muy fuerte. Para finalizar, mencionó que tuvo que estar con pañales y un mes reposando en su casa.

Como era de esperarse, los videos generaron cientos de comentarios y likes.