Una influencer vivió una sorpresiva situación cuando fue a un café que se viralizó en las redes sociales. Pidió un café sin lactosa y quedó paralizada por el mensaje que le dejó el camarero. La influencer fue al local con un hombre y, luego de realizar el pedido, se vio sorprendida cuando el trabajador llegó con las bebidas.

Se trata de la usuaria de TikTok (@Lapauquillas), quien compartió la situación que vivió en un local gastronómico. La mujer llegó junto a un hombre llamado Raúl. De esta manera, cuando se acercó el camarero, le pidieron para tomar café. Sin embargo, el hombre, pidió que fuera sin lactosa.

De esta forma, luego de unos minutos apareció el camarero con el pedido y dejó impactada a la influencer. “Raúl se ha pedido un café sin lactosa. Le han hecho esto…”, explicó, mientras mostraba la bebida con un mensaje escrito que decía “Sin lactosa”, lo que generó sorpresa. “Simplemente maravilloso”, señaló.

Por su parte, los usuarios reaccionaron a la publicación. “Tendría que ser así siempre. La de veces que me he tomado el que no era”; “Espero que no sea chocolate con leche”; “Raúl ha ligado”; “El chocolate ese lleva lactosa, jaja.”

