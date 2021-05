La historia de Hilaria se viralizó en las redes sociales, luego de que se conociera que encontró una billetera con dólares y pesos argentinos en la calle.

Todo ocurrió el día viernes 30 de abril, cuando la vendedora ambulante de Humahuaca, realizaba sus ventas diarias de arroz con leche y anchi cuando caminando se encontró un monedero tirado en la calle. Cuando la levantó, se dio con que en su interior había 300 dólares y cerca de 6 mil pesos.

“También había una licencia de conducir, me di cuenta que no era un apellido conocido y lo primero que pensé es que capaz era un visitante” indicó Hilaria en comunicación con el medio “Humahuaca Hoy”.

Asimismo, sostuvo “lo primero que pensé fue dejarlo en algún lado para que esa persona lo pueda encontrar. Si a mí me pasara algo así, me gustaría que me lo devuelvan” indicó firmemente la mujer.

De inmediato, Hilaria se dirigió a la Radio Municipal de Humahuaca para que desde allí den aviso del hallazgo mediante las redes sociales. “La devolví porque pensé: si hubiera sido yo la que perdió el monedero, ¿Cómo estaría ahora?”, manifestó.

Gracias a la rápida difusión de la publicación, la propietaria del monedero, una mujer oriunda de Buenos Aires que por esos días estaba vacacionando en la Quebrada, pudo recuperar todo su dinero. Y las felicitaciones para Hilaria se multiplicaron.