Desde que cumplió 5 años, la ucraniana Alena Kravchenko no volvió a usar una tijera. Y treinta años más tarde, los resultados están a la vista: su pelo rubio mide casi dos metros y, se ganó el apodo de “Rapunzel”. ¿Cómo hace para tenerlo en tan buen estado? La respuesta no les va a gustar.

Pese a lo complicado que parece conservar semejante pelo, Alena, de 35 años, tiene una receta bastante sencilla, aunque no la más higiénica. Se lava el pelo sólo una vez a la semana, no lo peina mientras está húmedo y deja que se seque naturalmente. De esta manera, las puntas no se abren ni se deterioran.

Además , Alena usa mascarillas capilares y masajes en la cabeza para mantener su cabello impecable. Según ella, cualquier persona puede lograr la misma longitud de cabello si tiene la paciencia suficiente.

Alena Kravchenko, la historia de la Rapunzel de la vida real

La empresaria ha dejado crecer su largo cabello rubio natural desde que tenía cinco años, después de que su mamá le dijera que las mujeres deben tener el cabello largo. Estas palabras se quedaron guardadas en la cabeza de Alena, por lo que ella decidió dejar crecer sus mechones dorados hasta alcanzar los asombrosos 1,98 metros.

Alena asegura que su pelo rubio la convierte siempre en el centro de atención porque a los hombres les fascinante la longitud y el color natural. Admitió también que, cuando está en público, la gente le pide tocarle el cabello y tomar fotos.

“Mi amor por mi trenza es tan fuerte que ni por un segundo, en toda mi vida, he pensado en un corte de pelo; no me puedo ver, ni puedo imaginarme con el pelo corto o teñido de un color diferente”, señaló la modelo ucraniana.

En su cuenta de Instagram (@alenuwka_longhair), la mujer acumula más de 57 mil seguidores, debido a las impresionantes postales que comparte con frecuencia.