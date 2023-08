La asquerosa estrategia de un restaurante: sirvieron helado en un inodoro y se viralizaron

La sorprendente estrategia de marketing de un restaurante dejó a muchos usuarios asombrados. En un intento poco convencional por atraer clientes a su heladería, un local gastronómico argentino en Japón se volvió viral en las últimas horas.

A través de un video publicado en X y TikTok se generó una fuerte polémica. En el clip, se puede ver a un mozo llevando un inodoro de tamaño real con helado de chocolate distribuido en toda la superficie, mientras lo presenta a un grupo de comensales.

Para sorpresa de muchos, los comensales rápidamente se abalanzaron sobre el "retrete" y comenzaron a comer el postre de a cucharadas, sin ningún problema.

El video compartido por el usuario de TikTok @gordos_restaurant recibió más de 4 millones de visualizaciones, pero también cosechó cientos de comentarios desopilantes.

“Es todo risas hasta que encontrás el primer grano de choclo”, “A comer frijoles y soy millonario”, “¡No, no podés! Es un asco, seguro que es en Palermo. Se me revolvió el estómago”, “Estoy espantada, asqueada y no tengo descripción gráfica de mi cara”, “El helado es una cagada, literal”, “La gente ya no tienen más que inventar”, fueron algunos de los tantos comentarios en las redes.