Una fiesta de graduación de alumnos del último año de secundaria generó controversia cuando una profesora de educación física, que había sido invitada a la celebración, fue captada en un momento de baile cercano con uno de los egresados.

En un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales, se puede observar a la docente realizando un “perreo” junto a uno de sus estudiantes que terminó convirtiéndose en polémica.

El momento sorprendió a todos a raíz de algunos de sus movimientos sensuales por parte de la profesora, mientras los demás presentes aplaude y alienta a los gritos para que continúen con su demostración.

Como era de esperarse, el polémico clip provocó todo tipo de reacciones en redes sociales, en donde los internautas, sorprendidos, no dejaron de elogiar a la profesora de Puerto Rico.

“Que suerte tienen la generación de cristal hoy en día, en mis épocas tenía de maestra a Doña María Espotaverderona Torquemada y viuda de Lascurain”, “No parece que sea maestra… al menos no de ningún nivel de educación”, “luego se quejan de que porque los alumnos no respetan a los maestros...”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, muchos otros manifestaron su molestia y consideraron que el comportamiento de la profesora no fue el adecuado, pues opinaron que la docente no debió prestarse para ese tipo de situaciones y mucho menos con estudiantes, mientras algunos comentaron que se trata de una modelo y no de una maestra.