Jorge Rial rompió el silencio tras la detención de su hija: "es una..."

Jorge Rial rompió el silencio este jueves tras la detención de su hija Morena y habló del particular momento que tuvo que atravesar. La joven fue detenida por la policía por manejar un auto con pedido de secuestro junto a varias personas y su bebé de tres meses en donde intentaban robar en un casa.

En su programa Argenzuela, que se emite por el canal C5N, lanzó un mensaje durante sus vacaciones que terminó siendo replicado por Mauro Federico, uno de los integrantes del equipo que dialogó con la familia.

El periodista señaló que charló con el conductor y detalló: “le pregunté a Rocío, hermana de Morena y la otra hija de Jorge, si estaba al tanto y me dijo que no sabía de lo que le estaba hablando. De hecho, me dijo 'acabo de hablar con Morena, me mandó un mensaje, es raro'. Automáticamente, nos pusimos en comunicación y verificamos que era cierto”.

Filtraron los impactantes videos de la detención de Morena Rial con su hijo de tres meses

"Estaba detenida, después nos enteramos que era una aprehensión, producto de esta situación", añadió Federico tras revelar lo explicado por Rial.

No obstante, el polémico conductor mencionó cuál fue su reacción tras enterarse de la situación de Morena: "acompañé a Rocío hasta la Comisaría N° 10 de Martínez en San Isidro, donde se encontraba Morena junto a otras personas en el marco de esta investigación".

“Te pido que transmitas a nuestros televidentes lo que quiero decir en este momento. Mi hija Morena es una persona adulta y es responsable de sus actos. Debe hacerse responsable de lo que hizo, en caso de que haya alguna situación que amerite una situación judicial. No voy a hacer nada para evitar ni entorpecer cualquier investigación”, lanzó Rial a través de Federico.