ESTADOS UNIDOS (ADNSUR) - Tras darse a conocer la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, los comediantes Jim Carrey y Maya Rudolph volvieron a imitar al presidente electo y a su vicepresidenta en el reconocido programa estadounidense Saturday Night Live.

"Lo logramos. ¿Puedes creerlo? Yo en cierto modo no puedo. Pasó tanto tiempo desde que sucedió algo bueno", dijo Carrey personificando a Biden.

"No nos quedaremos aquí parados para relamernos, no estamos mostrando nuestras victorias frente a los rostros de los demás. Estamos aceptando esta victoria con humildad", expresó.

"Bueno, ¿pero quizá un poco?", agregó Rudolph interpretando a Kamala Harris.

Joe and Kamala have a message for Donald Trump. pic.twitter.com/ybrPtFAyQM