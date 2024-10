Un influencer fue a un famoso shopping y reveló qué zapatillas se pueden comprar por menos de $100 mil. El joven se acercó hasta un reconocido shopping de Buenos Aires y sorprendió a todos al mostrar lo que encontró.

A través de sus redes sociales, subió un video en plena búsqueda entre los locales del lugar y dio detalles de los precios de las diversas marcas de zapatillas. Se trata de Santi Penedo, influencer de TikTok quien visitó Unicenter y compartió sus hallazgos con sus seguidores.

El video contó con más de 100.000 reproducciones y 10.000 me gusta. El influencer inició su recorrido en la tienda Cristóbal Colón, donde encontró zapatillas de la marca Zoo York. “Estas me gustan, son de la marca Volcom, tipo onda Vans. Todo cuesta menos de $100.000”, indicó.

Luego fue al local de Nike, donde ingresó sin muchas expectativas, teniendo en cuenta los precios elevados que maneja la marca estadounidense. De esta forma, reveló que encontró zapatillas a $89.000, sin embargo eran de niños.

Por otra parte, pasó por Fila y quedó impactado al descubrir algunas ofertas. “Tenés en botitas, blancas y negras”, añadió. Asimismo, encontró unas zapatillas de marca Converse y Vans, cada una a $89.000. En tanto, en el local de Zara encontró calzados por $99.990.

No obstante, aclaró que en Adidas, “es la misma historia que Puma y Nike”, al dar cuenta de que no tienen precios accesibles o económicos para todos. El video se volvió viral y generó las reacciones de los usuarios. “Uf hay cositas interesantes, eh”, “buen video, me gustó”; “Épico”.

Con información de TN, intervenida por IA, bajo supervisión y edición de ADNSUR