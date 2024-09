Esta semana, un grupo de jóvenes se hizo viral en las redes sociales luego de protagonizar una experiencia desafortunada en un reconocido supermercado argentino.

Según señaló una de las chicas en su cuenta de TikTok, al revisar el ticket de compra, se dieron cuenta de que les habían cobrado de más por un producto en particular.

"Estaba siendo un día normal de compras hasta que decidimos revisar el ticket porque algo no nos cerraba", escribió la usuaria @julianaorttiz. Al examinar el detalle de los artículos, otro de los chicos notó que el problema estaba en el registro de la cebolla de verdeo.

Según el ticket, habían comprado 77 unidades de este producto, lo que sumaba un total de $114.730. "¿Qué?", expresó Juliana, sorprendida ante el grosero error de la cajera.

La anécdota se viralizó rápidamente, obteniendo más de 240 mil 'Me Gusta' en la plataforma. Como era de eserarse, los comentarios de los usuarios no tardaron en llegar, cuestionando cómo no se habían percatado antes del monto exagerado. "¿Y no les sonó raro los 100.000 pesos de más?", se preguntó uno de ellos. Otro añadió: "Hoy en día se deben revisar los tickets siempre, porque los negocios te cobran lo que quieren".

