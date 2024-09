Luego de darse a conocer la detención de un funcionario municipal de Córdoba por robar fiambre y atún en un supermercado, Sabrina Rojas sorprendió a todos y confesó un delito.

En un programa televisivo, la ex de Luciano Castro reveló que ella intentó llevarse un producto de un reconocido comercio sin pagar y la descubrieron.

"Mi mamá se debe estar enterando ahora. Una vez, en 'Casa Tía', yo tendría 12 años y ya era coqueta de chiquita, y me robé unos brillitos de labios", contó Rojas, en 'Pasó en América'.

“Pero me salió como al funcionario porque me agarraron. Cuando iba a salir, me dijeron ‘¿qué tiene en los bolsillos?’”, detalló sobre su frustrado robo.

“Empecé a llorar y confesé enseguida. 'Sí, robé'. Me lo hicieron pagar. Después no tuve plata para el bondi y me tuve que volver caminando. ¡Un papelón!”, agregó.

"Ahí dije ‘nunca más’. No robé nunca más nada. Ni una naranja. Soy como este señor, no soy buena”, concluyó entre risas.

