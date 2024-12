Una joven protagonizó un aberrante momento en el estadio Monumental cuando fue a ver un partido de River. La hincha del conjunto de Núñez estaba en una de las tribunas alentando hasta que sufrió algo impensado.

La usuaria de TikTok relató que mientras miraba el encuentro, un simpatizante del Millonario comenzó a realizar movimientos raros y terminó llevándose una desagradable sorpresa cuando notó algo raro en una de sus prendas de vestir.

“Eso que está en el pantalón es la descarga testicular de un varón que estaba atrás mío en la cancha”, comenzó diciendo la joven con total decepción.

“Es horrible, denigrante, feo… No sé cómo llamarlo. No puedo entender cómo en el 2024 seguimos viviendo estas situaciones. El chabón se descargó en mi pantalón, yo no me di cuenta que lo estaba haciendo. Él me estaba chocando varias veces”, agregó, con una breve descripción de lo sufrido.

Y siguió: “No me di cuenta lo que estaba pasando, cambié de lugar con mi amigo y cuando me corrí se le pegó a la chica de adelante. Me di cuenta hoy cuando vi mi pantalón, cuando puse la ropa a lavar”.

“River no tiene nada que ver con esto porque te puede pasar en donde sea. A mí lamentablemente me pasó ayer en la cancha”.

En los comentarios del posteo repudiaron la desagradable situación vivida y cuestionaron al desconocido quien se retiró del estadio ya finalizado el encuentro.