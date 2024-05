A través de las redes sociales, un hombre compartió dos insólitas experiencias que vivió en dos hoteles transitorios.

Mediante su cuenta de Facebook, el usuario fue a dos lugares conocidos en Salta y reveló detalles del maltrato que recibió por parte de las empleadas, quienes supuestamente se dirigieron de forma irrespetuosa hacia el y su pareja.

En este sentido, denunció que lo habrían mandado a una habitación que el no pidió y que nada más por haber entrado quisieron cobrarle el servicio. “Yo le pedí que me manden a una habitación con jacuzzi y me mandaron a una que nada más tenía una bañera”, remarcó.

En su segundo reclamo, el protagonista cuenta que se dirigió hacia el establecimiento ubicado frente al "telo" mencionado anteriormente. Aunque afirma que no la pasó tan mal allí, relata que tuvo una desagradable sorpresa al meterse con su pareja en el jacuzzi de la habitación asignada.

“Estaba con mi mujer en el jacuzzi y vimos que una cucaracha se quería meter al agua”, agregó el salteño a su peculiar escrache que se viralizó rápidamente.