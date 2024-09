Una joven fue a famoso local de ropa a cambiar un regalo de sus amigas y terminó indignada: "Es un desastre", lanzó. La joven explotó de furia al salir del comercio e hizo catarsis por una actitud que no le gusto nada y el video que se volvio viral.

El hecho sucedió en una sucursal de una reconocida tienda de ropa ubicada en el interior de un centro comercial de Buenos Aires. Allí, una joven fue a cambiar un regalo de cumpleaños realizado por sus amigas y todo termino de la peor manera.

“Estoy en la puerta de Zara, me acaban de boludear en la cara”, comenzó diciendo. Luego, agregó: “Vine por un regalo que mis amigas me compraron por mi cumpleaños, era un blazer, el cual me dijeron que por ser online no se podía cambiar por otra cosa que no sea talle o color”.

“Ok, lo acepte, me hubiera gustado otra cosa también pero me llevo lo que me regalaron mis amigas en talle S porque para cambiarlo tenían que devolver toda la plata a la tarjeta de mi amiga y yo pedirle que me transfiera, todo un lío”

Después, reveló que “me estoy cambiando y me dice ‘me vas a matar te acabo de hacer la devolución a la tarjeta’, pero es la tarjeta de mi amiga. ‘Es que me marearon’ me dice. Bueno no importa, resolvémelo le digo”. Sin embargo, sostuvo que la empleada le dijo: “Si querés el blazer tenés que pagarlo y la plata le va a llegar a tu amiga”.

“¿Vos me estas cargando, cómo le va a llegar la plata a su tarjeta? es lo que no quiero, es un regalo, cómo la voy a joder para que me transfiera la plata, es un desastre, resuélvanmelo de una forma”, señaló visiblemente molesta.

“Media hora estuve acá y ni me respondían, cero comercial, cero calmar al cliente. Un desastre. El cliente se tiene que ir contento. Finalmente me voy sin el blazer y tengo que hablar a mi amiga para que transfiera”, concluyó molesta.

Con información de “porqueTTarg en X”, redactada y editada por un periodista de ADNSUR