A través de las redes sociales se viralizó en los últimos la reacción que tuvo un hombre cuando pidió la cuenta de un restaurante al que asistió con su familia.

Sin embargo, cometió un error garrafal cuando pidió un champagne, leyó mal y todo terminó de la peor manera.

El video fue publicado en la cuenta @julietalopezm1 y alcanzó millones de reproducciones. Allí se ve que el mozo les alcanzó el total y el papá vio que el monto era de más de 200 mil pesos.

Ante la sorpresa, revisó cada plato que había pedido hasta que encontró el error: el champagne costaba 260 mil pesos y no 26 mil pesos, como leyó. En ese momento, los protagonistas del video empezaron a evaluar cómo harían para pagar.

Por 300 pesos la invitaron a una cita en el comedor universitario, escrachó al joven y terminó humillada

Los comentarios de los usuarios con recomendaciones no tardaron en llegar. “¿Cuotas no tenían?”, “tienen que usar la tarjeta de crédito”, “obvio que un Moet no sale $26.000″ y “la quedó ahí si me llega a pasar a mí”, fueron algunos de los mensajes expresados.

Sin embargo, el final de la historia no fue ese. Horas más tarde, la chica compartió otro video donde su papá le dice a su tía que le pague “la mitad de la tarjeta”. “Lo pedí porque pensé que decía $26.000, ella me estaba hablando, yo pedí un champagne y leí mal. La culpa es de ella”, expresó sobre su hermana que también disfrutó de la carísima cena.

Viajaron a Ushuaia, pidieron una milanesa con puré y quedaron congelados con el precio: "Hay que compartir"

“Al menos estaba rico”, agregó la mujer, que concluyó con ironía: “Cuando sea famosa te lo pago, vamos a tomar muchos, pero por ahora no”.