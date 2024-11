Un músico estaba a punto de viajar en avión y vivió una desesperante situación que quedó para la historia. El hombre quedó desconcertado por un error de los trabajadores y pasó por angustiantes momentos que quedaron grabados en un video viral.

El hecho tuvo como protagonista a Mike Piña, bajista del grupo Paty Cantú, quien tomó un avión pero vivió un desesperante momento a poco de partir. El hombre contó la situación en un video que subió a su cuenta de TikTok (@mikepinabajista) y rápidamente superó los 35 millones de interacciones.

En las imágenes se ve a Mike desde el avión, observando cómo los empleados del aeropuerto cargan los elementos para subir al avión. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que faltaba su bajo. No lo habían subido y el carrito con el instrumento estaba yendo.

Rápidamente atinó a golpear la ventana para dar aviso a los trabajadores, aunque la situación fue en vano porque no lo podían escuchar. Cuando el hombre se estaba lamentando, otro de los trabajadores que venía caminando por uno de los sectores de la pista, alcanzó a observar el paquete y lo bajó para colocarlo con el resto del equipaje a llevar a la aeronave.

De esta forma, sintió alivio y superó el momento de tensión. No obstante, la situación de alarma terminó de la mejor manera y los usuarios en las redes reaccionaron a lo sucedido. “Tu bajo se iba a quedar abajo, jajajajaja”; “En su mente: "¿mi bajo o no mi bajo?"”; “Cuando el supervisor sí supervisa”; “Ni es mi bajo y me desesperé.”

